Zu Beginn der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag hat sich der designierte Parteichef Söder zum bestehenden Asylrecht bekannt.

Auf die Vorfälle in Amberg müsse mit aller Konsequenz reagiert werden, eine erneute Grundsatzdiskussion sei aber unnötig, sagte der bayerische Ministerpräsident beim CSU-Treffen im oberbayerischen Seeon. Der bisherige Parteivorsitzende Seehofer betonte, Menschen, die den Schutz des Asylrechts nicht nötig hätten, müssten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Ohne steigende Polizeipräsenz und eine bessere personelle Ausstattung der Sicherheitskräfte sei dies nicht möglich.



Bei der dreitägigen Tagung will sich die CSU auch für die Europawahl im Mai positionieren, bei der Parteivize Weber als Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei antritt. Der Chef der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, erklärte, es gehe darum, die europäische Idee positiv weiterzuentwickeln und destruktiven Kräften entgegenzutreten.



Mit Blick auf die Regierungsarbeit in Berlin betonte Dobrindt, die CSU habe Interesse daran, dass die große Koalition erfolgreich weitergeführt werde. Ähnlich äußerte sich der künftige Parteichef Söder, der sein Amt in zwei Wochen antritt. Er forderte, die Christsozialen müssten zeigen, dass sie ein starker und konstruktiver Partner seien. Grundsätzlich will Söder die Partei künftig breiter aufstellen: Die CSU müsse junger, weiblicher und offener werden.



Beim Thema Klimaschutz will die CSU laut einem Strategiepapier für die Klausur das Potenzial in Entwicklungs- und Schwellenländern stärker nutzen. In einem Ethik-Papier werden zudem klare Grenzen bei medizinischen Innovationen angemahnt.