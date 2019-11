Das Bundeskabinett kommt heute zu einer Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg zusammen.

Schwerpunkt ist der digitale Wandel. So will die Regierung eine umfassende Strategie erarbeiten, wie beim schnellen Mobilfunk so genannte "weiße Flecken" vor allem auf dem Land geschlossen werden können. Außerdem dürfte es um den Aufbau einer digitalen Verwaltung gehen sowie um ein Projekt für eine europäische Daten-Infrastruktur als Alternative zu Diensten amerikanischer Internet-Anbieter.