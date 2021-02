Knapp acht Monate vor der Bundestagswahl hat sich der SPD-Parteivorstand zu einer zweitägigen Klausur getroffen.

Dabei sollen vor allem die Schwerpunkte des Wahlkampfs der Sozialdemokraten beraten werden. Im Zentrum steht ein nachhaltiger Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Kanzlerkandidat Scholz sprach in seiner Rede von sogenannten Zukunftsmissionen. Man wolle den menschengemachten Klimawandel aufhalten und bis 2050 Co2-neutral wirtschaften. Dies setze die größte technologische Revolution voraus, sei aber möglich, so Scholz. Außerdem mache sich die SPD für Mobilität, Digitalisierung und Gesundheitsversorgung stark.



Vor dem Beginn der Tagung hatte Scholz versichert, dass der bevorstehende Wahlkampf die Regierungsarbeit der Sozialdemokraten in der Großen Koalition nicht beeinträchtigen werde.

