In Berlin ist der Vorstand der Unionsfraktion zu einer Klausurtagung zusammengekommen. Daran nehmen neben Bundeskanzlerin Merkel auch die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, teil. Die Frage der Kanzlerkandidatur ist offiziell nicht Thema des Treffens. Es gibt aber viele Forderungen, die Entscheidung rasch zu treffen - auch Laschet sprach sich dafür aus.

Vor Beginn der Beratungen betonte der Fraktionsvorsitzende der Union, Brinkhaus, man habe ein großes Interesse daran, dass die Sache zügig vonstatten gehe. Heute Abend sei man sicherlich "einen Schritt weiter". CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte: "Die Zeit ist reif, dass wir in den nächsten zwei Wochen die Entscheidungen treffen." Der CDU-Vorsitzende Laschet sagte der "Bild am Sonntag", in der CDU gebe es eine Stimmung, die eine sehr zügige Entscheidung erfordere. Dass es heute schon so weit kommt, erwartet der nordrhein-westfälische Ministerpräsident aber nicht. Die Klausurtagung sei seit Monaten geplant. Er selbst und der bayerische Ministerpräsident Söder seien "als Gäste dort, um unsere Arbeit eng zu verzahnen", so Laschet.

Druck innerhalb der Union wächst

Berichten fordern mehr als 50 Abgeordnete der Unionsparteien eine Mitsprache der Fraktion. In den vergangenen Tagen hatten sich zudem mehrere hochrangige Unionspolitiker dafür ausgesprochen, nicht bis Pfingsten zu warten. Zuletzt sagte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, nächste Woche müsse die Entscheidung fallen. Ähnlich äußerte sich der Ministerpräsident von Hessen, Bouffier.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.