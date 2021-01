Klavier-Festival Ruhr 2020 Chopin und die Franzosen Am Mikrofon: Sophie Emilie Beha

Um Chopin wirklich zu verstehen, muss man sich seine Vorbilder klar machen, sagt Janina Fialkowska und verweist auf Mozart und Bach. (Peter Schaaf )

Die kanadische Pianistin Janina Fialkowska widmete sich in ihrem Programm beim Klavier-Festival Ruhr ihren Lieblingsstücken. Sie zeigen, wie abwechslungsreich und tiefgründig Musik der Belle Époque sein kann.

Ihre Karriere stand von Anfang an unter einem guten Stern, oder vielmehr einem prestigeträchtigen Namen: Arthur Rubenstein. Er war es, der sie auf seinem ersten Wettbewerb 1974 in Tel Aviv entdeckte und von da an förderte. Als die damals 23-Jährige ihm vorspielte, studierte sie noch Jura. Rubinstein prägte ihr Spiel wie kein anderer und nannte sie eine "geborene Chopin-Interpretin". Tatsächlich wurde Chopins Musik ihre große Liebe. Daneben begeistern Fialkowska die französischen Kompositionen aus dem Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, der Belle Époque. Beim Klavier-Festival Ruhr beweist sie, dass Rubinstein noch immer Recht hat und zeigt, wie die großen französischen Komponisten von Chopin beeinflusst wurden.

Germaine Tailleferre

Impromptu

Gabriel Fauré

Nocturne Nr. 4 in Es-Dur op. 36

Claude Debussy

Poissons d’or, aus: Images II

Les sons et les parfums tournent dans l’air soir, aus: Préludes Premier Livre

Maurice Ravel

Sonatine fis-Moll

Frédéric Chopin

Scherzo Nr. 3 in cis-Moll op. 39

Nocturne in F-Dur op. 15

Mazurka in g-Moll op. posth. 67 Nr. 2

Mazurka in D-Dur op. 33 Nr. 2

Ballade Nr. 4 in f-Moll op. 52

Walzer grande briliante Es-Dur op. 18

Janina Fialkowska, Klavier

Aufnahme vom Klavier-Festival Ruhr am 30. September 2020 aus der Zeche Zollern, Dortmund