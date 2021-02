Klaviermusik von Dvořák in Prag Raus aus der Vergessenheit

Fünf verschiedene tschechische Pianistinnen und Pianisten haben am 19. September 2019 in der Suk Hall im Rudolfinum in Prag eine Pioniertat vollbracht. Sie haben die nahezu nie aufgeführte Musik für Klavier solo von Antonín Dvořák an nur einem Tag gespielt.

Am Mikrofon: Philipp Quiring

