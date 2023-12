Antisemitismusbeauftragter

Anzünden einer israelischen Flagge auf einer pro-israelischen Demonstration (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eduardo Munoz Alvarez)

Der Überfall der Hamas auf Israel bedeute auch in Deutschland eine Zeitenwende bezüglich der Sicherheit, sagte Klein der Funke-Zeitungsgruppe. Man müsse befürchten, dass der Arm der Hamas bis hierher reiche. Seit dem Holocaust seien Juden in Deutschland nicht mehr in so großer Gefahr gewesen wie heute, so Klein.

Trotz der Bedrohungslage gibt es nach Einschätzung des Zentralrats der Juden in Deutschland keine verstärkte Abwanderung. Zentralrats-Präsident Schuster sagte der "Rheinischen Post", obwohl es eine dramatische Häufung von offenem Antisemitismus auf deutschen Straßen gebe, könne man - anders als in Frankreich - keine erhebliche Migration von Juden ins Ausland feststellen.

