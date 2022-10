Die Kleine Braunelle, auch gemeine oder gewöhnliche Braunelle, ist die Blume des Jahres 2023. (imago images / blickwinkel / S. Derder via www.imago-images.de)

Dies teilte die Loki-Schmidt-Stiftung in Hamburg mit. Bei der Kleinen Braunelle handelt es sich um eine lila-braune Wildblume. Mit ihrer Wahl wolle man auf den schleichenden Verlust heimischer Wildpflanzen aufmerksam machen und zum Erhalt artenreicher Weiden, Wiesen und Rasen aufrufen, hieß es. Die Bestände der Kleinen Braunelle seien in mehreren Regionen Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen, unter anderem aufgrund zu häufigen Mähens in der Landwirtschaft sowie in Gärtern, Parks und Wegrändern.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.