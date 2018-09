Kurz vor Semesterbeginn beleben sich die Hochschulen hier in Deutschland so langsam wieder. Vor allem über die Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, wird gerade viel diskutiert. Und wie sieht es anderswo aus, wie rollt in anderen Ländern der Studienbetrieb wieder an?

Hochschulen in Griechenland zum Beispiel kämpfen mit den Folgen der regiden Sparmaßnahmen, hoffen jetzt aber wieder auf mehr Professorenstellen. Kanadische Hochschulen erleben zum ersten Mal, dass Studierende aus China die größte Gruppe auf dem Campus stellen. Und im westafrikanischen Benin wird sich der Studienstart wegen langer Streiks, die es Anfang des Jahres gab, deutlich verzögern. Campus & Karriere berichtet in Reportagen über die Hochschulsituationen in diesen Ländern und schaut auch nach Mexiko und Australien.

Geplant sind folgende Reportagen:

24.09. Kanada

25.09. Griechenland

26.09. Benin

27.09. Mexiko

28.09. Australien