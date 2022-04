Der CSU-Politiker Stephan Mayer (Archivbild). (dpa / Sven Simon)

Generalsekretär Mayer sagte der Deutschen Presse-Agentur, man fordere einen nationalen Sicherheitsrat, einen Fake-News Beauftragten des Bundes sowie einen angepassten Zivil- und Bevölkerungsschutz. Der CSU-Generalsekretär sprach sich auch für eine -Zitat- effektive Wirtschafts-NATO aus. In einem Papier der Partei zur Außenpolitik wird auf die mögliche Gründung eines Wirtschaftsverbundes zwischen der EU, den USA und weiteren Nato-Staaten sowie globalen Akteuren wie Kanada, Australien, Japan, Südkorea und Israel verwiesen. So könne man den freien Welthandel an neue Realitäten anpassen und in strategischen Bereichen die Kooperation intensivieren.

Die Christsozialen sprechen sich zudem für eine von russischen Importen unabhängige Energieversorgung aus, die neben erneuerbaren Energien auch auf eine verlängerte Nutzung der Atomkraft sowie Gaslieferungen aus anderen Ländern setzt. Bei dem kleinen Parteitag soll es auch um ein neues CSU-Grundsatzprogramm gehen.

