Immer mehr Menschen in Deutschland beantragen den sogenannten Kleinen Waffenschein.

Inzwischen dürfen etwa 640.000 Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine Schreckschusspistole oder Pfefferspray mit sich führen. Das ergab eine Umfrage der "Rheinischen Post" bei den Landesinnenministerien. Ende des Jahres 2018 waren es noch 30.000 Menschen weniger. In Schleswig-Holstein und im Saarland ist die Zahl der Waffenbesitzer im Vergleich zur Einwohnerzahl am höchsten.