Die Gewerkschaft der Polizei sieht in der Zunahme sogenannter Kleiner Waffenscheine in Deutschland einen besorgniserregenden Trend.

Der stellvertretende GdP-Vorsitzende Radek sagte der "Rheinischen Post", mehr private Waffen schafften nicht mehr Sicherheit, sondern das Gegenteil. - Einer Recherche des Blattes zufolge haben bundesweit von 1.000 Einwohnern 8,2 einen Kleinen Waffenschein. Insgesamt seien 686.000 solche Berechtigungen registriert, 44.000 mehr als vor zwölf Monaten. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl haben sich am meisten Menschen in Schleswig-Holstein, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen bewaffnet. - Der Kleine Waffenschein erlaubt das Mitführen von Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen.