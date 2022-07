Tarifeinheitsgesetz

Das Gericht in Straßburg stellte klar, dass die Gewerkschaften ihre Forderungen u.a. mit Streiks durchsetzen könnten. (picture alliance / dpa/ Sören Stache)

Das Gesetz sieht vor, dass in einem Unternehmen mit zwei Gewerkschaften nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Arbeitnehmervertretung angewendet wird. Die Lokführergewerkschaft GDL, die Ärztevereinigung Marburger Bund und der Dachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion sehen dadurch ihre Position in Verhandlungen geschwächt. Die Richter in Straßburg folgten dieser Argumentation nicht. Sie betonten, dass das deutsche Gesetz kleine Gewerkschaften nicht an eigenen Verhandlungen mit Arbeitgebern hindere und darum keine Verletzung des Rechts auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit darstelle.

GDL-Chef Weselsky reagierte auf das Urteil mit einer Kampfansage. Man werde bei der Deutschen Bahn verstärkt um Mitglieder werben, um künftig die größte Gewerkschaft im Betrieb zu sein.

