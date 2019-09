In Deutschland klafft nach wie vor eine große Lücke bei den Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren.

Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft IW fehlen bundesweit rund 320 000 Plätze für die Betreuung von Kindern in dieser Altersklasse. Die Zahl ist seit 2014 laut IW deutlich gestiegen. Dafür gibt es nach Ansicht der Studienautoren mehrere Gründe. Unter anderem leben in Deutschland durch Zuwanderung mehr Familien mit kleinen Kindern als noch vor wenigen Jahren. Außerdem wünschten sich heute mehr Eltern kleiner Kinder einen Kita-Platz.



Am größten ist die Lücke demnach in Bremen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Bedarf an Kita-Plätzen für die Kleinsten dagegen fast gedeckt.