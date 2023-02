Ewald-Heinrich von Kleist, 1974 in München. Der ehemalige Widerstandskämpfer und Verleger hat die Münchner Sicherheitskonferenz ins Leben gerufen. (picture-alliance/ dpa)

Die beiden Länder hätten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine eine - so wörtlich - "historische Entscheidung" getroffen, hieß es zur Begründung. Die Auszeichnung wird jedes Jahr im Rahmen eines großen Staatsempfangs vergeben, den die bayerische Staatsregierung veranstaltet.

Mit dem Kleist-Preis werden Persönlichkeiten und Institutionen geehrt, die sich besonders um Konfliktbewältigung verdient gemacht haben. 2020 ging der Preis an die Vereinten Nationen, 2021 an die frühere Bundeskanzlerin Merkel und im vergangenen Jahr an Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

