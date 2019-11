11.000 Wissenschaftler haben in einem gemeinsamen Appell vor einem weltweiten Klima-Notfall gewarnt.

In einem Beitrag in der Zeitschrift "Bioscience" heißt es, ohne grundlegendes Umsteuern sei "unsägliches menschliches Leid" nicht mehr zu verhindern. Trotz aller Warnungen in den vergangenen vier Jahrzehnten nehme die Erderwärmung weiterhin rapide zu. Die Wissenschaftler plädierten unter anderem dafür, Wälder als CO2-Speicher zu erhalten und auf eine weitgehend vegetarische Ernährung umzustellen. Auch das rapide Bevölkerungswachstum sollte gebremst werden.