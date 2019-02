Die vergangenen vier Jahre sind nach Angaben der Weltwetterorganisation die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 170 Jahren gewesen.

Der Temperaturanstieg an Land und in den Ozeanen sei außergewöhnlich und ein klares Anzeichen für einen anhaltenden langfristigen Klimawandel, erklärte WMO-Generalsekretär Taalas in Genf. Die Reduzierung der Treibhausgase und Maßnahmen zur Anpassung an das Klima müssten Priorität haben.



Den Rekord hält nach Berechnungen der WMO das Jahr 2016. Die Temperaturen hätten im Mittel die des vorindustriellen Zeitalters um 1,2 Grad Celsius übertroffen. Zu dieser Entwicklung trug nach Einschätzung der UNO-Organisation auch das Wetterphänomen "El Niño" vor den süd- und mittelamerikanischen Küsten bei.



Die WMO hat für ihre Berechnungen fünf namhafte Datensammlungen ausgewertet.