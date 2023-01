Braunkohleabbau

Klima-Aktivisten blockieren eine Straße zu dem Dorf Lützrath nahe dem Tagebau Garzeweiler. (Thomas Banneyer/dpa)

Eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt" sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Polizei habe angekündigt, dass sie die Barrikaden räumen werde. Der Energiekonzern RWE will dort Baumaschinen platzieren und Vorbereitungen zum Abbau der Kohle treffen.

Das Dorf Lützerath nahe dem Braunkohletagebau Garzeweiler ist in den Mittelpunkt der Klimadebatte geraten. Aktivisten prangern an, dass für die Stromerzeugung weiterhin fossiler Brennstoff abgebaut werden soll. Der Energiekonzern RWE teilte mit, die Inanspruchnahme von Lützerath in diesem Winter sei notwendig, um inmitten der Energiekrise eine sichere Versorgung der Kraftwerke zu gewährleisten.

Darauf hatten sich der Bund, die Landesregierung in Düsseldorf und RWE verständigt. Im Gegenzug soll der Kohleausstieg im rheinischen Revier nicht 2038, sondern bereits 2030 erfolgen. Mit einer Räumung der besetzten Häuser in Lützerath wird noch im Januar gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.