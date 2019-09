Weltweit demonstrieren auch heute wieder tausende Menschen für mehr Klimaschutz.

Eine Woche nach den bislang größten internationalen Klimaprotesten wird dieses Mal eine besonders hohe Beteiligung aus Italien gemeldet. Nach Angaben der Veranstalter demonstrieren in Mailand und Rom jeweils 200.000 Menschen. Landesweit seien es mehr als eine Million Teilnehmer.



In Hamburg sind nach Polizeiangaben 3.200 Menschen zusammengekommen, in München waren es nach jüngsten Angaben 2.000. Seit den letzten Großdemonstrationen hatten in vielen Städten eine ganze Woche lang Klima-Camps und andere Aktionen stattgefunden.