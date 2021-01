Die US-Regierung hat auf dem sogenannten Klima-Anpassungsgipfel deutlich gemacht, dass sie eine Kursänderung der bisherigen Politik des Landes plant.

Der neue US-Klima-Beauftragte Kerry betonte auf der zweitägigen Onlineveranstaltung, Präsident Biden habe die Bekämpfung des Klimawandels zu einer Priorität seiner Regierung erklärt. Man bedauere die Politik seines Vorgängers Trump.



Bundeskanzlerin Merkel mahnte mehr internationale Kooperation im Kampf gegen die globale Erderwärmung an. Sie sagte zusätzliche Hilfen von 220 Millionen Euro zu, um die ärmsten Länder der Welt in diesem Bereich besser zu unterstützen. Die Mittel stammen aus dem Bundesentwicklungsministerium und sollen teilweise als Kredite ausgezahlt werden



Der Anpassungsgipfel bereitet die Weltklimakonferenz vor, die Ende des Jahres in Glasgow stattfindet. Organisiert wird er von den Niederlanden. Zu den Teilnehmern zählen Staats- und Regierungschefs in aller Welt ebenso wie Vertreter der UNO.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.