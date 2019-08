In der Klima-Debatte hat sich Bundeskanzlerin Merkel erneut gegen das Konzept von Umweltministerin Schulze zur Einführung einer CO-2-Steuer ausgesprochen.

Um den Ausstoß von Treibgasen zu verteuern, halte sie den Handel mit Emissions-Zertifikaten für wirkungsvoller, sagte Merkel bei einer Veranstaltung in Stralsund. Der Vorteil sei etwa, dass man die Menge der "Gutscheine" und damit auch die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase steuern könne. So ein Handel wäre deshalb besser, als eine Preiserhöhung über Steuern.



Im September will das sogenannte Klimakabinett ein Maßnahmenpaket beschließen, mit dem Deutschland seine verpflichtenden Klimaziele auf nationaler und internationaler Ebene einhalten kann.