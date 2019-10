Bundesjustizministerin Lambrecht hat angesichts der Demonstrationen für den Klimaschutz vor Gewalttaten gewarnt.

Der "Augsburger Allgemeinen" sagte die SPD-Politikerin, zum Rechtsstaat gehöre, in der Öffentlichkeit friedlich für seine Überzeugungen einzutreten. Protestkundgebungen müssten im Rahmen des geltenden Rechts stattfinden.



Die Ministerin reagiert auf die Gruppierung "Extinction Rebellion", die für die kommende Woche dazu aufgerufen hat, in Berlin Straßen und Plätze zu blockieren. Wörtlich forderte die Bewegung eine "Woche des zivilen Ungehorsams". Die Klimaschutzinitiative "Fridays for Future" kündigte für Ende November einen weiteren weltweiten Protesttag an.