Deutschland schließt sich einer internationalen Allianz von Regierungen, Regionen und Unternehmen für den Kohleausstieg an.

Das teilte Bundesumweltministerin Schulze in New York mit. Mit den Beschlüssen des Klimakabinetts bekenne sich die Bundesregierung offiziell zum Kohleausstieg, sagte Schulze. Damit könne man endlich der "Powering Past Coal Alliance" beitreten. Kohleverstromung werde zum Auslaufmodell, betonte die SPD-Politikerin. Der Allianz gehören bislang unter anderem 30 Regierungen an. Sie bekennen sich dazu, den Bau neuer Kohlekraftwerke zu stoppen und ein Datum für den Kohleausstieg festzulegen.



Greenpeace forderte die Bundesregierung zu konkreten Schritten auf. Wenn acht Monate nach den Beschlüssen der Kohlekommission noch immer kein einziger Meiler vom Netz sei und das Kohleausstiegsgesetz weiter vertagt werde, zeige das die Schwäche der deutschen Klimapolitik, sagte Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser in Berlin.