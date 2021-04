Deutschland, Frankreich und China werden morgen bei einem virtuellen Gipfeltreffen über ihre Ziele in der Klimapolitik beraten.

Staatschef Xi Jinping nehme an den Beratungen auf Einladung des französischen Präsidenten Macron teil, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Derzeit hält sich der Klimabeauftragte der US-Regierung, Kerry, zu Gesprächen in Shanghai auf. Der Besuch dient der Vorbereitung eines von den USA organisierten virtuellen Klimagipfels am 22. und 23. April. Mit Amtsantritt von Präsident Biden ist die USA zum Pariser Klimaschutzabkommen zurückgekehrt.

