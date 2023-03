Tagesspiegel-Bericht

Überschwemmung am Hamburger Fischmarkt (picture alliance/dpa)

Er sagte dem "Tagesspiegel", nicht jeder Euro angefallener Schäden sei auf den fortschreitenden Klimawandel zurückzuführen . Wie groß der Anteil der Klimakrise an ganz bestimmten zurückliegenden Hitzewellen, Überschwemmungen oder anderen Extremwetterereignissen sei, müsse genauer erforscht werden.

In der Studie, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hatte, werden die materiellen Schäden der Erd-Erwärmung in Deutschland für die Zeit von 2000 bis 2021 auf mindestens 145 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2050 könnte der Klimawandel danach wirtschaftliche Schäden von bis zu 900 Milliarden Euro verursachen.

08.03.2023