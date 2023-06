Teilnehmer der internationalen Finanzkonferenz in Paris (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunisian Presidency)

Die 40 Staats- und Regierungschefs seien sich aber einig, dass die internationale Finanzarchitektur reformiert werden solle, sagte Frankreichs Präsident Macron. Das System müsse effizienter und gerechter werden. Macron sprach sich dafür aus, auf einer weiteren Konferenz in zwei Jahren die Fortschritte zu überprüfen. Nach seinen Angaben zeichnete sich für eine CO2-Steuer auf die Schifffahrt ein Konsens von gut zwei Dutzend Ländern ab, die dieses Thema weiter vorantreiben wollen. Macron appellierte an die USA, China und mehrere europäische Staaten, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Bundeskanzler Scholz setzte sich unter anderem dafür ein, Rohstoffe verstärkt in jenen Ländern zu verarbeiten, in denen sie gefördert würden. Dies schaffe auch Arbeitsplätze. Zudem sei es nötig, die Produktion von Düngemitteln weltweit zu fördern, um nicht von wenigen Ländern abhängig zu sein, erklärte Scholz.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.