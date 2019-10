Entwicklungsminister Müller hat den Beitrag Deutschlands für den sogenannten "Green Climate Fund" auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt.

Deutschland sei damit der drittgrößte Geber hinter Frankreich und Großbritannien, erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Klimaschutz sei die Überlebensfrage der Menschheit. Gestern hatten die Teilnehmer eines Gebertreffens für den UNO-Klimafonds in Paris insgesamt rund neun Milliarden Euro für Projekte in ärmeren Ländern zugesagt.



Der 2010 initiierte Fonds fördert derzeit 111 Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern - etwa in den Bereichen erneuerbare Energien, Verkehr oder Schutz vor Umweltkatastrophen wie Sturmfluten.