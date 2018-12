Nach dem Beschluss der Klimakonferenz in Polen über neue Bestimmungen für den weltweiten Klimaschutz hat sich Umweltministerin Schulze erleichtert gezeigt.

Das Pariser Abkommen von 2015 sei nun in ein Regelbuch umgesetzt, sagte die SPD-Politikerin in Kattowitz. Es gebe jetzt gemeinsame Richtlinien für alle Staaten. Nicht nur die Politik, sondern alle müssten dazu beitragen, dass die Erde bewohnbar bleibe, betonte die Ministerin.



Kritik kam von Umweltverbänden, wie etwa Greenpeace. Die zentrale Frage sei unbeantwortet geblieben, nämlich wann die einzelnen Regierungen endlich anfingen, den Ausstoß an Treibhausgasen spürbar zu senken. Der WWF nannte die Fortschritte unzureichend, da sie nicht dazu führten, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen und Mensch und Natur vor einem Klimakollaps zu bewahren.

Auch der BUND äußerte sich enttäuscht.