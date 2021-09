Europa hat in diesem Jahr laut EU-Daten die heißesten Sommermonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt.

Die durchschnittliche Temperatur von Anfang Juni bis Ende August habe fast ein Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 gelegen, teilte das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union mit. Dieser Sommer sei mit den gemessenen Temperaturen noch wärmer gewesen als die bisherigen Rekordsommer 2010 und 2018, erklärte Copernicus. Innerhalb Europas gab es aber teils beträchtliche Unterschiede. So lagen die Werte im August in Nordeuropa unter dem Durchschnitt, während in den Mittelmeerländern Rekordtemperaturen gemessen wurden.

