Acht Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren über ein Sofortprogramm in Maßnahmen zur Minderung des Treibhausgasausstoßes in Deutschland investiert werden.

Das Bundeskabinett brachte in Berlin den Bundeshaushalt 2022 auf den Weg, wo diese Fördergelder eingepreist sind. Davon sollen 5,5 Milliarden Euro bis 2025 in den Gebäudesektor fließen, wo noch zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden.



Im Etat-Entwurf des Finanzministeriums für das nächste Jahr ist vorgesehen, insgesamt rund 100 Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen. Aufgrund der Corona-Krise greift die Regierung dazu erneut auf eine Ausnahmeregel der Schuldenbremse zurück. Ab 2023 soll die im Grundgesetz verankerte Deckelung der Neuverschuldung dann wieder eingehalten werden.

