Der US-Klimabeauftragte Kerry hat schnellere Klimahilfen für arme Länder angekündigt.

Kerry sagte am Rande des Weltklimagipfels in Glasgow, ab dem kommenden Jahr würden reiche Länder ärmere Staaten mit 100 Milliarden Dollar jährlich unterstützen - laut Kerry ein Jahr früher als einige erwartet hatten.



Entwicklungsländer sind auf finanzielle Hilfen anderer Staaten angewiesen, um beispielsweise auf erneuerbare Energien umzustelllen und ihre Bevölkerung vor Naturkatastrophen zu schützen. Die USA und andere Staaten hatten bereits 2015 beschlossen, ärmere Länder im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen.



Klimaschützer ziehen zur Halbzeit der Konferenz in Glasgow unterdessen eine verhaltene Bilanz. In Glasgow demonstrierten tausende junge Menschen für einen engagierteren Klimaschutz. Zum Protest aufgerufen hatte die Organisation „Fridays for Future“. Auf Transparenten forderten die Aktivisten die Teilnehmer des Treffens auf, konkrete Schritte zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschließen.

