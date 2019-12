Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von Union und SPD sowie der AfD hat der Bundestag einen Antrag zum Umbau des Waldes angenommen.

Darin fordern die Koalitionsfraktionen die Bundesregierung unter anderem auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Regelungen für Krisenfälle angepasst werden. Der Umbau müsse mit dem Ziel forciert werden, das Ökosystem Wald widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. So sollten mit entsprechenden Baumarten gesunde Mischwälder geschaffen werden.



Nach offiziellen Angaben haben Stürme, Trockenheit, Schädlingsbefall und Brände in den vergangenen beiden Jahren schwere Schäden in rund 180.000 Hektar Wald angerichtet. Bund und Länder stellen in den kommenden Jahren zusammen etwa 800 Millionen Euro für Aufforstungs- und Anpassungsmaßnahmen bereit.