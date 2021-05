Ein Bündnis verschiedener Organisationen hat die Parteien aufgerufen, einen ambitionierteren Klimaschutz in ihren Bundestagswahlprogrammen zu verankern.

Höhere Ziele allein reichten nicht aus, es seien konkrete Maßnahmen nötig, sagte der Initiator und Geschäftsführer der Kampagnenplattform Campact, Bautz, in Berlin. Nicht mit zu viel Klimaschutz verliere man Wahlen, sondern mit zu wenig. Man wolle ein Wettrennen der Parteien um den konsequentesten Klimaschutz auslösen, so Bautz. Bislang würde keine Partei mit ihren angekündigten Maßnahmen das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens erfüllen.

Unterstützt von "Fridays for Future"

Die Initiative hat eine Kampagne unter dem Titel "Klima-Pledge - Meine Stimme für die Zukunft" gestartet. Auf der Internetseite können Bürger das Versprechen abgeben, bei der Bundestagswahl die Partei zu unterstützen, die sich aus ihrer Sicht am überzeugendsten für Klimaschutz einsetzt. Unterstützt wird das Bündnis den Angaben zufolge von 13 Organisationen, darunter "Fridays for Future", Nabu, WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring und Germanwatch.



Das Bundeskabinett will morgen ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.