In mehreren Städten weltweit haben zahlreiche Menschen mit Straßenblockaden für eine andere Klimapolitik demonstriert.

Wie die BBC berichtet, protestierten hunderte Aktivisten im australischen Sydney. Im neuseeländischen Wellington belagerten Demonstranten ein Regierungsgebäude. Im Zentrum von London besetzten Demonstranten eine Brücke. Rund 50 Menschen wurden in Amsterdam vorläufig festgenommen. Hinter den Aktionen steht die Bewegung "Extinction Rebellion", die weltweit eine Woche lang mit Maßnahmen des zivilen Ungehorsams auf die Belange des Klimaschutzes aufmerksam machen will.



Auch in Berlin störten Aktivisten den Berufsverkehr. Rund 1.000 Personen versammelten sich auf Straßenkreuzungen. Die Polizei führt nach eigenen Angaben "kooperative Gespräche" mit den Organisatoren. Innensenator Geisel hatte zuvor angekündigt, mit Augenmaß auf die Umweltschützer zu reagieren. Man könne Blockaden auch als Demonstrationen werten, die zulässig seien, sagte der SPD-Politiker dem RBB-Hörfunk.



