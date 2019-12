Deutschland ist laut einer Studie im vergangenen Jahr erstmals unter den drei Ländern der Welt gewesen, die am stärksten von Wetterextremen betroffenen waren. Durch die Hitzewelle mit extremer Dürre seien in der Bundesrepublik mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen, heißt es in dem auf der Weltklimakonferenz in Madrid vorgestellten Bericht. Die CO2-Emissionen nehmen derweil weltweit weiter zu.

In dem von der Organisation Germanwatch veröffentlichten Klima-Risiko-Index lag Deutschland im vergangenen Jahr noch auf Rang 40. Nun wird es hinter Japan und den Philippinen an dritter Stelle genannt. In Japan hatten heftige Regenfälle, eine mehrwöchige Hitzewelle und ein Taifun hohe Schäden verursacht.



Für ihre Untersuchung wertet die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch seit 14 Jahren Daten des Rückversicherers Munich Re sowie des Internationalen Währungsfonds aus. Die aktuelle Erhebung zeige, dass massive Klimawandelfolgen weltweit zunähmen - und immer öfter auch Industrienationen wie Deutschland oder Japan träfen, sagte einer der Autoren der Studie, Maik Winges.

Langfristig schwerste Folgen für arme Länder

Insgesamt blieben allerdings die ärmsten Staaten der Welt den noch größeren Risiken ausgesetzt. Sie bekämen bisher kaum Hilfe für Schäden und Verluste von den Hauptverursachern des Klimawandels, also den Industriestaaten, kritisierte der Forscher. Teils fehlten auch Daten, weswegen die Schäden in diesen Ländern eher unterschätzt würden. Im Langfrist-Index der Studie, der die Jahre 1999 bis 2018 auswertet, sind Puerto Rico, Myanmar und Haiti die Länder, die am stärksten von Stürmen, Überflutungen und Dürren betroffen waren.

CO2-Ausstoß weltweit weiter gestiegen

Trotz weltweiter Proteste und internationaler Versprechungen nimmt der globale CO2-Ausstoß weiter zu. Im laufenden Jahr wird damit aktuellen Zahlen zufolge ein neuer Höchststand erreicht.



Wie der Forschungsverbund "Global Carbon Project" mitteilt, ist für dieses Jahr mit einem Anstieg der globalen CO2-Emissionen um etwa 0,6 Prozent zu rechnen. Im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamte sich die Zunahme. 2018 gab es noch ein Plus von 2,1 Prozent. Die Entwicklung geht unter anderem auf ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum zurück. Zugleich sei in den USA und der EU weniger Kohle verfeuert worden. Stattdessen habe man aber mehr Erdöl und vor allem mehr Erdgas genutzt.

Heißestes Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Unep, hatte in der vergangenen Woche angemahnt, die weltweiten Treibhausgas-Emissionen zwischen 2020 und 2030 jährlich um 7,6 Prozent zurückzufahren. Anderenfalls werde das im Pariser Klimaabkommen formulierte Ziel verpasst, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Das Jahrzehnt von 2010 bis 2019 war mit großer Wahrscheinlichkeit das heißeste seit Beginn der Messungen 1850, wie die Weltwetterorganisation auf der UNO-Klimakonferenz in Madrid mitteilte.



Umweltorganisationen dringen darauf, dass zumindest einige der Länder mit dem größten CO2-Ausstoß eine Anhebung ihrer Klimaschutzziele fest zusagen.