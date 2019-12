Deutschland ist laut einer Studie der Organisation Germanwatch im vergangenen Jahr erstmals unter den drei am stärksten von Wetterextremen betroffenen Ländern der Welt gewesen.

Durch die Hitzewelle mit extremer Dürre seien in der Bundesrepublik 2018 mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen, heißt es in dem auf der Weltklimakonferenz in Madrid vorgestellten Bericht zum Klima-Risiko-Index. Beim vorangegangen Report im Jahr zuvor lag Deutschland auf Rang 40. Den Spitzenplatz in der aktuellen Erhebung belegt Japan. Dort verursachten heftige Regenfälle, eine mehrwöchige Hitzewelle und ein Taifun hohe Schäden.



Für ihre Untersuchung wertet die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch seit 14 Jahren Daten des Rückversicherers Munich Re sowie des Internationalen Währungsfonds aus.