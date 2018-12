Extreme Wetterlagen haben im vergangenen Jahr besonders in Entwicklungsländern Schäden angerichtet.

Das geht aus dem Klima-Risiko-Index hervor, den die Organisation Germanwatch auf dem UNO-Klimagipfel in Kattowitz vorgestellt hat. 2017 war demnach das verheerendste Extremwetterjahr der jüngeren Geschichte: Weltweit gab es 11.500 Tote und Schäden in Höhe von mehr als 375 Milliarden US-Dollar. Dazu trugen Wirbelstürme bei, die die beiden Karibikstaaten Puerto Rico und Dominica verwüsteten.



Puerto Rico führt den Risiko-Index an, gefolgt von Sri Lanka, Dominica und Nepal. Deutschland liegt auf Rang 40. Hier starben im vergangenen Jahr 27 Menschen bei extremen Wetterlagen, die materiellen Schäden summierten sich auf mehr als drei Milliarden Euro.



Germanwatch benutzt als Basis für den Index Daten des Rückversicherers Munich Re und des Internationalen Währungsfonds.