Die Anbaufläche für Sojabohnen in Südamerika hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt - mit fatalen Folgen für den Regenwald.

Forscher berichten in der Fachzeitschrift "Nature Sustainability", dass die Anbaufläche von 26.400 auf 55.100 Quadratkilometer gewachsen sei. Die schnellste Ausweitung fand demnach im brasilianischen Amazonasgebiet statt, wo sich die Anbaufläche für Soja von 4.000 auf 46.000 Quadratkilometer mehr als verzehnfacht hat.

Anbaufläche für Soja dürfte noch weiter wachsen

Die Forscher hatten Satellitendaten und die Ergebnisse von Untersuchungen vor Ort kombiniert, um auf die für den Soja-Anbau genutzte Fläche in der Region in den Jahren von 2000 bis 2019 schließen zu können. Ursprünglich seien viele der Waldflächen für die Viehzucht umgewandelt worden.



Die weltweite Sojaproduktion wird Prognosen zufolge noch deutlich weiter wachsen: Bis 2050 um rund 50 Prozent, was eine zusätzliche Anbaufläche von 20 Millionen Hektar erfordert - ein Großteil dieser Fläche wird voraussichtlich in Südamerika entstehen.

Soja - wichtiger Baustein für die Tiermast auch in der EU

Agrarprodukte wie Soja gehen nach Daten des brasilianischen Landwirtschaftsministeriums zuallererst nach Asien und dort vor allem nach China, aber auch in die Europäische Union in Länder wie die Niederlande, Spanien und Deutschland.



Ungefähr 80 Prozent des in die EU importierten Sojas wird nach Angaben der Umweltorganisation WWF für Tierfutter verwendet. Für die meisten der in Deutschland geschlachteten Tiere ist Soja demnach zentraler Bestandteil des Futters; dies gelte vor allem für Schweine und Geflügel.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.