Deutsche Umweltverbände fordern, die Massentierhaltung einzuschränken.

Vertreter von BUND, NABU und Greenpeace erklärten, wenn die Zahl der Kühe, Schweine und anderer Nutztiere nicht sinke, könne die deutsche Landwirtschaft ihre Klimaziele nicht erreichen. Durch die Massentierhaltung entstehe Gülle, die auf den Feldern lande und dort Treibhausgase freisetze. Besonders in Regionen mit Intensivtierhaltung müsse die Zahl der Tiere gedeckelt werden, fordern die Umweltschützer.



Nach den Worten des Greenpeace-Agrarexperten Hofstetter sind in den vergangenen 15 Jahren die Klimagase aus der Landwirtschaft in Deutschland auf gleich hohem Stand geblieben. Grund dafür seien hauptsächlich steigende Tierbestände gewesen, die Erfolge anderswo zunichte gemacht hätten.