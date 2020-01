Österreich steht vor seiner ersten konservativ-grünen Regierung. Gut drei Monate nach den Wahlen zum Nationalrat haben sich die Volkspartei ÖVP und die Grünen auf die Bildung einer Koalition verständigt.

Dies gaben die Parteivorsitzenden Kurz und Kogler am späten Abend bekannt. Regierungsprogramm und Ministerliste sollen morgen öffentlich gemacht werden. Kurz und Kogler erklärten bereits, man wolle "Klima und Grenzen schützen", man wolle weniger Steuern, dafür aber ökologische. Am Samstag befinden die Delegierten der Grünen abschließend über das Bündnis.



In der neuen Regierung soll ÖVP-Chef Kurz wieder Bundeskanzler werden. Seine Partei hatte die Wahl Ende September mit 37,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Grünen mit ihrem Vorsitzenden Kogler wurden mit 13,9 Prozent viertstärkste Kraft. Im Mai war die von Kurz geführte Koalition aus ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ zerbrochen. Grund war die sogenannte Ibiza-Affäre um den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache. Seitdem amtiert in Österreich eine Expertenregierung unter Bundeskanzlerin Bierlein.