In Österreich wollen die konservative ÖVP und die Grünen heute ihr gemeinsames Regierungsprogramm vorstellen. Gut drei Monate nach den Wahlen zum Nationalrat hatten die Parteivorsitzenden Kurz und Kogler am späten Abend die Einigung auf eine Koalition bekannt gegeben.

Kurz sprach von einem "exzellenten Ergebnis" und dem "Besten aus beiden Welten". Man wolle "Klima und Grenzen schützen", man wolle weniger Steuern, dafür aber ökologische. Auch Kogler meinte, man habe Brücken zwischen den beiden Parteien gebaut und Gräben zugeschüttet. Am Samstag stimmt ein Sonderparteitag der Grünen über die Regierungsbeteiligung ab, es wird mit einer Zustimmung gerechnet. An die Grünen sollen vier Ministerien gehen, darunter ein "Superministerium" für Umwelt, Verkehr, Energie und Technologie.



ÖVP-Chef Kurz soll wieder Bundeskanzler werden. Seine Partei hatte die Wahl Ende September mit 37,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Grünen wurden mit 13,9 Prozent viertstärkste Kraft. Im Mai war die von Kurz geführte Koalition aus ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ zerbrochen. Grund war die sogenannte Ibiza-Affäre um den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache. Seitdem amtiert in Österreich eine Expertenregierung unter Bundeskanzlerin Bierlein.