Der Bauernhof des Landwirts Eckardt Heukamp in Lützerath soll nun auch abgebaggert. werden. (picture alliance / Goldmann /)

"Fridays for Future" kündigte Widerstand an. Man werde das Abbaggern Lützeraths für den rheinischen Braunkohlentagebau - Zitat - zum Desaster machen. Die Grünen hätten sich heute endgültig vom 1,5 Grad-Ziel verabschiedet. Die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer, selbst Grünen-Mitglied, meinte, die Partei sei vor RWE eingeknickt. Die Energieversorgung könne laut Studien auch ohne die Kohle unter Lützerath gesichert werden. Ein Kohleausstieg 2030 müsse so oder so kommen. Bei Greenpeace hieß es, das zu begrüßende Enddatum für die Kohle erhalte einen bitteren Beigeschmack. Ähnlich äußerte sich der B.U.N.D. Auch die Grüne Jugend lehnte den Kompromiss ab.

Bundeswirtschaftsminister Habeck und seine NRW-Landeskollegin Neubaur, beide Grüne, hatten gestern zusammen mit RWE-Chef Krebber verkündet, der Kohleausstieg werde definitiv um acht Jahre auf 2030 vorgezogen. Zugleich erklärten sie, der Abriss des bereits geräumten Dorfs Lützerath sei "unvermeidbar".

Diese Nachricht wurde am 05.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.