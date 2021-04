Klimaforscher haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, in dem die Richter Nachbesserungen am deutschen Klimaschutzgesetz fordern.

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, sprach von einem wichtigen Urteil, weil es die Rechte der kommenden Generationen auf eine sichere Umwelt stärke. Die Organisation "Scientists for Future" betonte, der Gerichtsentscheid sei die Aufforderung zu unmittelbarem Handeln. Die Richter hätten deutlich gemacht, dass die Pflicht des Staates zur Daseinsvorsorge sich auch auf nachfolgende Generationen erstrecke.



Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das vor zwei Jahren verabschiedete Gesetz zum Klimaschutz in Deutschland teilweise gegen die Verfassung verstößt. Es fehlten ausreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab dem Jahr 2031. So würden die Gefahren des Klimawandels zulasten der jüngeren Generation verschoben, teilten die Richter mit. Sie verpflichteten den Gesetzgeber, bis Ende nächsten Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 genauer zu regeln.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.