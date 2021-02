Der Winter 2020/21 war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland zum zehnten Mal in Folge zu warm.

Wie die Meteorologen auf Grundlage einer vorläufigen Bilanz der Monate Dezember bis Februar berichten, lag der Temperaturdurchschnitt in diesem Zeitraum bei 1,8 Grad - und damit um 1,6 Grad höher als in der internationale gültigen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990. Legt man die Jahre 1991 bis 220 als Vergleichszeitraum zugrunde, ergibt sich laut Wetterdienst eine Abweichung von 0,4 Grad.



Die Niederschlagsmenge lag den Angaben zufolge in diesem Winter insgesamt im Soll, allerdings mit regionalen Unterschieden, etwa zwischen dem Schwarzwald und Teilen Sachsens und Thüringens. Die Sonnenscheindauer überschritt mit mehr als 175 Stunden den Wert der internationalen Vergleichsperiode deutlich.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.