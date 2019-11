Die Bundesregierung hat die Entscheidung der USA bedauert, den Austrittsprozess aus dem Pariser Klimaabkommen offiziell in Gang zu setzen.

Entwicklungsminister Müller sagte in Berlin, gerade die Industriestaaten, die hauptsächlich zum Klimawandel beitrügen, hätten eine besondere Verantwortung und müssten eine Vorbildfunktion einnehmen. Der französische Präsident Macron hat die Entscheidung der USA ebenfalls bedauert, den Austrittsprozess aus dem Pariser Klimaabkommen offiziell in Gang zu setzen.



Der Schritt mache die französisch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich der Klimapolitik noch notwendiger, sagte Macron während eines Staatsbesuchs in China. Macron und der chinesische Präsident Xi wollen nach Angaben des Elysée-Palastes eine Vereinbarung unterzeichnen, in der die Unumkehrbarkeit des Pariser Klimaabkommens von 2015 erklärt wird. Darin hatte sich die internationale Gemeinschaft auf das Ziel geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich weniger als zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.



US-Außenminister Pompeo hatte gestern mitgeteilt, dass seine Regierung den Austrittsprozess aus dem Klimaabkommen offiziell eingeleitet habe. Die UNO bestätigten den Eingang des Schreibens. Formal kann der Ausstieg aber erst am 4. November 2020 erfolgen.