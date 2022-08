Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten sich Dresden an den Rahmen des Gemäldes "Sixtinische Madonna" von Raffael geklebt. (Sebastian Kahnert / dpa)

Die Kunstwerke drohten bei den Aktionen beschädigt zu werden, warnte er . Die in Gefahr gebrachten Werke gehörten zum Weltkulturerbe und müssten daher ebenso geschützt werden wie unser Klima. Zugleich äußerte Zimmermann Verständnis für die Verzweiflung der Klimaaktivistinnen und -aktivisten.

Zwei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten sich am Dienstag an den Rahmen von Raffaels "Sixtinischer Madonna" in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden geklebt. Sie ist eines der berühmtesten Gemälde des Museums im Dresdner Zwinger. Das Marienbildnis entstand zwischen 1512 und 1513.

Am Mittwoch klebten sich zwei Aktivisten im Frankfurter Städel-Museum an den Rahmen des Gemäldes "Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe" von Nicolas Poussin (1594-1665). Zuvor hatte es ähnliche Proteste bereits in Florenz, Mailand und Padua gegeben.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.