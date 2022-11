Die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" macht immer wieder - wie hier in München - mit Festklebe-Aktionen von sich reden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Ein Sprecher der Polizei teilte zur Begründung mit, dass derzeit keine weiteren Straftaten dieser Personen zu erwarten seien. Die Voraussetzungen von Gewahrsam seien deshalb nicht mehr gegeben. In Bayern dürfen Personen bis zu einen Monat lang festgehalten werden, um eine Straftat zu verhindern. Voraussetzung ist eine richterliche Entscheidung. - Die "Letzte Generation" hatte gestern angekündigt, zunächst auf weitere Aktionen zu verzichten. Zuletzt hatten sich Mitglieder der Gruppe am Berliner Flughafen BER am Boden festgeklebt, der Betrieb musste unterbrochen werden. An der Aktion gab es viel Kritik. Der CDU-Vorsitzende Merz sagte heute auf einem Parteitag der Berliner CDU, das seien keine Klimaaktivisten, das seien kriminelle Straftäter. Bundeskanzler Scholz sagte in Cottbus, er könne solche Aktionen nicht nachvollziehen. Der Linken-Vorsitzende Schirdewan zeigte dagegen Verständnis. Er sagte im Deutschlandfunk, zwar griffen die Klima-Aktivisten mitunter zu drastischen Mitteln, wichtig sei aber, dass niemand zu Schaden komme und dass mit den Aktionen eine gesellschaftliche Debatte angestoßen werde.

