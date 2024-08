"Letzte Generation"

Klimaaktivisten dringen in mehrere Flughäfen ein

Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben erneut Störaktionen an mehreren deutschen Flughäfen gestartet. In Nürnberg, Berlin-Brandenburg, Stuttgart und Köln-Bonn klebten sich nach Angaben der Polizei jeweils zwei Personen auf der Rollbahn fest. In Köln und Nürnberg ist der Flugbetrieb eingestellt, in Berlin wurde er bereits wieder aufgenommen.