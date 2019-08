Die Klimabewegung "Fridays For Future" hat für heute wieder Protestaktionen angekündigt.

Die größte Demonstration soll nach Auskunft der Organisatoren in Bonn stattfinden. Auch in Köln und Siegburg werden zahlreiche Teilnehmer zu Protesten erwartet. Nach dem großen Sommerkongress in Dortmund bezeichnet "Fridays For Future" die Aktionen als Signal an die Politik, im Kampf gegen den Klimawandel keine Sommerpause zu machen. Man könne sich eine solche Pause nicht leisten und wolle dies heute sichtbar machen.



Die "Fridays For Future"-Proteste waren in die Kritik geraten, weil die Teilnehmer oft freitags die Schule geschwänzt hatten, um fürs Klima auf die Straße zu gehen. Kritiker hatten daher gezweifelt, ob der Protest auch in den Ferien weitergehen werde.