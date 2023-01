Die Räumung von Lützerath geht weiter. (dpa-news / Federico Gambarini)

Nach Angaben mehrerer Initiativen, die sich für den Erhalt von Lützerath einsetzen, befinden sich noch einige wenige Klimaaktivisten auf dem Gelände. Zwei Kohlekraftgegner befänden sich weiterhin in einem Tunnel unter einem Gebäude. Derzeit habe die Polizei keinen Kontakt zu den beiden Männern. Die Aktivisten seien in der Lage, noch einige Tage in dem Tunnel auszuharren.

Gestern hatten in der Region mehrere tausend Menschen gegen den Abriss des Dorfes und für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Polizei spricht von 15.000 Demonstranten, Veranstalter sogar von 35.000. Es kam im Verlaufe des Tages auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Beide Seiten werfen sich Gewalttätigkeit vor.

Der Abriss von Lützerath schreitet unterdessen voran. Die meisten Gebäude stehen mittlerweile nicht mehr.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.